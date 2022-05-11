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    Касым-Жомарт Токаев посетил Президентскую Национальную библиотеку Турции

    11 Мая 2022, 17:28

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Посещение Главы государства Президентской библиотеки Турции началось с ознакомления с отделом старинных рукописей и редких книг. В этом отделе хранится научная литература, включающая ценные труды и документы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Затем Президент Казахстана осмотрел зал Жиханнума (Cihannuma Hall). Здесь вниманию читателей представлены издания на 134 языках из более чем 100 стран. В зале можно увидеть книги, посвященные 16 тюркским государствам, существовавшим в мировой истории.

    Глава государства передал в фонд библиотеки ряд книг, посвященных эпохе древнетюркских государств, Золотой Орде, а также периоду Независимости Казахстана.

    Ранее сообщалось, что Президент РК Касым-Жомарт Токаев находится с государственным визитом в Турецкой Республике. Глава государства познакомился с крупными инвестиционными проектами, которые реализуют турецкие бизнесмены в Казахстане, а также провел личные встречи с рядом турецких предпринимателей.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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