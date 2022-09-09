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    Касым-Жомарт Токаев посетил посольство Великобритании в Казахстане

    9 Сентября 2022, 15:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства посетил посольство Великобритании в Казахстане и выразил соболезнования в связи с кончиной Королевы Елизаветы II. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президент также оставил запись в книге соболезнований.

    Как сообщалось ранее, Королева Великобритании Елизавета II ушла из жизни в возрасте 96 лет.

    Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Королю Великобритании и Северной Ирландии Карлу III в связи с кончиной его матери Королевы Елизаветы II.

    Фото: akorda.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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