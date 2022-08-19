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Касым-Жомарт Токаев посетил образовательный центр «Сириус» в Сочи
19 Августа 2022 23:23

Касым-Жомарт Токаев посетил образовательный центр «Сириус» в Сочи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По завершении встречи с Владимиром Путиным Касым-Жомарт Токаев посетил образовательный центр «Сириус», созданный по инициативе Президента России, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Акорды «БОРТ №1».

Главе нашего государства рассказали о работе центра, ознакомили с концепцией его развития и планами по созданию научно-технологического кластера.


Деятельность «Сириуса» направлена на раннее выявление, развитие и дальнейшую профессиональную поддержку одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области спорта, искусств, науки и творчества.


Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе встречи главы государств обстоятельно обсудили актуальные вопросы многопланового казахстанско-российского стратегического партнерства. Особое внимание уделено укреплению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.


Фото: t.me/bort_01


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