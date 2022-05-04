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Касым-Жомарт Токаев посетил Nazarbayev University
4 Мая 2022 14:36

Касым-Жомарт Токаев посетил Nazarbayev University

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент ознакомился с образовательной, научно-исследовательской деятельностью и стратегией дальнейшего развития высшего учебного заведения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Главе государства показали мастер-план развития кампуса, научных центров и лабораторий. Кроме того, была представлена презентация о проектах и программах в сферах науки, здравоохранения, цифровизации, сельского хозяйства, экологии и спорта, посредством которых университет вносит вклад в реализацию инициатив Президента.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о сотрудничестве университета с ведущими иностранными научно-образовательными центрами, деятельности медицинского и инновационного кластеров, а также о стартап-проектах выпускников учебного заведения.

Глава государства ознакомился с проектами Института умных систем и искусственного интеллекта и деятельностью Энергетической космической лаборатории.

В ходе посещения Президент провел беседу со студентами и оставил памятную запись в книге почетных гостей университета.



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