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    Касым-Жомарт Токаев посетил мемориальный музей академика Каныша Сатпаева

    1 Июня 2022, 16:32

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - По завершении торжественной сессии, посвященной 75-летию Национальной академии наук, Глава государства совершил экскурсию в мемориальный музей академика Каныша Сатпаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Акорды «БОРТ №1».

    Президент осмотрел экспозиции залов и рабочего кабинета первого президента Академии наук Казахстана Каныша Сатпаева, в которых выставлены личные вещи, подлинные документы, материалы о научной и общественной деятельности выдающегося казахского ученого-геолога.


    Ранее Президент выступил на торжественной сессии, посвященной 75-летию Национальной академии наук.


    Кадр из видео

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Алматы Акорда Видео
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