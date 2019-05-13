Касым-Жомарт Токаев посетил медцентр «Uniserv medical center» в Уральске
УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил медицинский центр «Uniserv medical center», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Глава государства ознакомился с работой многопрофильного медицинского центра «Uniserv medical center», открытого в нынешнем году в Уральске.
Клиника, оснащенная современной техникой, ориентирована на потребности местного населения. Если прежде жители области нередко вынуждены были выезжать на лечение в соседние государства, то теперь они могут получать качественную медицинскую помощь в данном учреждении.
Медицинский центр, построенный за счет частных инвестиций, специализируется на оказании широкого спектра консультативно-диагностических услуг в сферах офтальмологии и стоматологии.
Президент Казахстана пожелал медикам успехов в работе и поблагодарил инвестора, который за свой счет построил центр и направил специалистов на обучение в Южную Корею и Россию.
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