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    Касым-Жомарт Токаев посетил машиностроительный завод

    9 Марта 2023, 14:49

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев ознакомился с работой АО «Западно-Казахстанская машиностроительная компания», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарту Токаеву рассказали, что предприятие занимается производством высокотехнологичного оборудования для добычи, переработки, транспортировки нефти и газа, а также сложных металлоконструкций. Компания является стратегическим партнером компании General Electric по газотурбинным технологиям. На территории завода функционируют сервисный центр, сертифицированный компанией Baker Hughes General Electric и оснащенный современным технологическим оборудованием согласно рекомендациям специалистов BHGE. На предприятии также планируется реализовать проект по производству дождевальных машин Fregat для нужд сельского хозяйства.




    Ознакомившись с работой предприятия, Глава государства отметил важность реализации новых проектов. По его мнению, с учетом выпуска компанией высокотехнологичного оборудования для нефтегазовой и энергетической отраслей, в этих сферах нужно увеличивать долю отечественной машиностроительной продукции.

    Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Западно-Казахстанскую область.





    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Западно-Казахстанская область Акорда Промышленность Видео Регионы Уральск Токаев Касым-Жомарт
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