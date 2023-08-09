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    Касым-Жомарт Токаев посетил клинику ASTANA VISION PAVLODAR

    9 Августа 2023, 18:33

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Глава государства ознакомился с деятельностью медицинского учреждения, специализирующегося на оказании офтальмологических услуг местным жителям. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президенту продемонстрировали работу диагностическо-поликлинического комплекса, стационарного отделения, лазерного центра и операционного блока.

    По словам руководства, клиника ежемесячно принимает до 1000 пациентов с патологиями глаз и проводит до 200 операций. Пациенты проходят диагностику как платно, так и в рамках обязательного социального медицинского страхования.

    В ходе беседы с персоналом клиники Президент Казахстана назвал важным открытие специализированных высокотехнологичных медицинских учреждений в регионах. Глава государства пожелал сотрудникам центра успехов в их непростой работе.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Президент Казахстана Павлодарская область Здравоохранение Павлодар
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