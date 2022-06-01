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    Касым-Жомарт Токаев посетил КазНУ имени аль-Фараби

    1 Июня 2022, 14:02

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Посещение крупнейшего вуза страны началось с осмотра Музея аль-Фараби. Президенту показали экспонаты, посвященные жизни и деятельности великого мыслителя, а также редкие рукописные книги.

    Затем Касым-Жомарту Токаеву презентовали выставку научных достижений и инновационных разработок. Ученые и студенты рассказали Главе государства о возможностях своих научно-инновационных проектов в сферах нейронауки, здравоохранения, туризма, агрохимии, строительных технологий, искусственного интеллекта и биотехнологий.

    Президент был также проинформирован о планах по расширению инфраструктуры университета. Касым-Жомарту Токаеву продемонстрировали макеты объектов планируемого строительства и реконструкции учебных корпусов, общежитий и служебного жилья.

    Во время посещения вниманию Главы государства была представлена презентация российского Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ». Ректор «МИФИ» Владимир Шевченко ознакомил Президента с научной-образовательной деятельностью вуза. Накануне было подписано соглашение об открытии на базе КазНУ имени Аль-Фараби филиала «МИФИ», в котором будут готовить специалистов в области ядерной энергетики, фармацевтики, медицины и экономики.

    В завершение Касым-Жомарт Токаев провел беседу с молодыми преподавателями, учеными и студентами КазНУ, в том числе иностранными.

    Студенты поблагодарили Главу государства за внимание, которое он уделяет молодежи, и высказали поддержку масштабным реформам в стране.


    Фото: akorda.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

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