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    Касым-Жомарт Токаев посетил КазАТУ имени Сакена Сейфуллина

    23 Декабря 2019, 15:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства ознакомился с образовательной и научно-исследовательской деятельностью учебного заведения, провел беседу с преподавателями и студентами. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Ректор университета Ахылбек Куришбаев представил Президенту новые сорта сельскохозяйственных культур, выведенные с использованием современных методов молекулярной биологии и генной инженерии. За 5 лет ученым вуза удалось создать новые засухоустойчивые сорта пшеницы и ячменя.

    Касым-Жомарту Токаеву рассказали о применении новых технологий в процессе производства биоорганических удобрений, цифровизации системы ветеринарии и процесса учета животных.

    Глава государства также был ознакомлен с современными методами космического мониторинга и дистанционного зондирования земли, которые позволяют осуществлять контроль над процессами землепользования. Данные методы уже используют акиматы Актюбинской и Акмолинской областей. Президент считает, что аналогичную практику необходимо использовать и остальным регионам.

    Кроме того, Касым-Жомарта Токаева проинформировали о связях университета с ведущими научно-образовательными центрами мира. Одним из ключевых направлений международного сотрудничества КазАТУ стала реализация разработанной совместно с французским университетом AgroParisTech дорожной карты, позволяющей перейти на двухдипломное образование.

    В ходе встречи со студентами Глава государства отметил актуальность применения передовых технологий.

    «Важным делом занимаетесь. Робототехника, цифровизация и искусственный интеллект – реальность современной жизни, особенно в развитых странах. Поэтому нам ни в коем случае нельзя отставать. Хорошо учитесь, и вы обязательно найдете свое место в будущей жизни, потому что такие специалисты нам будут нужны и в частном, и в государственном секторе», — сказал Президент.

    В свою очередь студенты поблагодарили Касым-Жомарта Токаева за оказываемую поддержку и за его поручение увеличить размер стипендии на 25 % с января 2020 года.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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