Касым-Жомарт Токаев посетил Казанский Кремль

КАЗАНЬ. КАЗИНФОРМ - Рабочий визит Президента Казахстана в Российскую Федерацию продолжила поездка в Татарстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Программа визита Главы государства в республику началась с посещения государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Казанский Кремль», где его сопровождал Президент Татарстана.

Рустам Минниханов рассказал об уникальном историческом комплексе, который включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На территории Казанского Кремля Касым-Жомарт Токаев посетил мечеть «Кул Шариф» и Благовещенский собор.

Во время посещения мечети наряду с Главой Татарстана казахстанского лидера сопровождал председатель Духовного управления мусульман Республики Татарстан Камиль Самигуллин, который прочитал молитву.

В ходе посещения Благовещенского собора Касым-Жомарт Токаев пригласил митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла принять участие в предстоящем в текущем году в столице Казахстана Съезде лидеров мировых и традиционных религий.

Мечеть «Кул Шариф» построена в 2005 году в соответствии с Указом первого Президента Татарстана Минтимера Шаймиева в память о знаменитом памятнике Казанского ханства – древней соборной мечети, существовавшей до второй половины XVI века, и названа в честь имама Кул Шарифа.

Благовещенский собор основан в 1552 году по указу русского царя Ивана IV Грозного.



