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    Касым-Жомарт Токаев посетил Казанский Кремль

    11 Февраля 2022, 15:48

    КАЗАНЬ. КАЗИНФОРМ - Рабочий визит Президента Казахстана в Российскую Федерацию продолжила поездка в Татарстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Программа визита Главы государства в республику началась с посещения государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Казанский Кремль», где его сопровождал Президент Татарстана.

    Рустам Минниханов рассказал об уникальном историческом комплексе, который включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На территории Казанского Кремля Касым-Жомарт Токаев посетил мечеть «Кул Шариф» и Благовещенский собор.

    Во время посещения мечети наряду с Главой Татарстана казахстанского лидера сопровождал председатель Духовного управления мусульман Республики Татарстан Камиль Самигуллин, который прочитал молитву.

    В ходе посещения Благовещенского собора Касым-Жомарт Токаев пригласил митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла принять участие в предстоящем в текущем году в столице Казахстана Съезде лидеров мировых и традиционных религий.

    Мечеть «Кул Шариф» построена в 2005 году в соответствии с Указом первого Президента Татарстана Минтимера Шаймиева в память о знаменитом памятнике Казанского ханства – древней соборной мечети, существовавшей до второй половины XVI века, и названа в честь имама Кул Шарифа.

    Благовещенский собор основан в 1552 году по указу русского царя Ивана IV Грозного.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана Религия Россия Татарстан
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