Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.18 eur/kzt 499.07

    rub/kzt 6.8 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-10-12℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Касым-Жомарт Токаев посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге

    27 Декабря 2022, 16:22

    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочей поездки в Российскую Федерацию Президент Казахстана посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

    Касым-Жомарту Токаеву были представлены музейные экспонаты, в том числе редкие произведения искусства. Также в музее прошла неформальная встреча глав государств Казахстана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.

    Как сообщалось ранее, Президент Казахстана принял участие в неформальной встрече глав государств-участников СНГ в Санкт-Петербурге.


    Фото: t.me/bort_01
    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Россия Видео
    Новости по теме
    Новости по теме
    27-летний водитель авто погиб при ДТП в Карагандинской области
    Крупную партию марихуаны изъяли в Алматы
    Марихуану изъяли у сторонника деструктивных религиозных течений в Актобе
    Президент Казахстана принял участие в неформальной встрече глав государств-участников СНГ
    Популярное
    1 Сагындык Телибаев назначен руководителем управления городской мобильности Алматы
    2 Новый ЦОН с постаматами для выдачи готовых документов открыли в Астане
    3 Базовую пенсию увеличат в Казахстане
    4 Вайнера Мейржана Туребаева отпустили из-под стражи
    5 Владимир Путин встретил Касым-Жомарта Токаева в Санкт-Петербурге
    Новости партнеров