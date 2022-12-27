Касым-Жомарт Токаев посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге
27 Декабря 2022, 16:22
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочей поездки в Российскую Федерацию Президент Казахстана посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
Касым-Жомарту Токаеву были представлены музейные экспонаты, в том числе редкие произведения искусства. Также в музее прошла неформальная встреча глав государств Казахстана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.
Как сообщалось ранее, Президент Казахстана принял участие в неформальной встрече глав государств-участников СНГ в Санкт-Петербурге.
Фото: t.me/bort_01
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