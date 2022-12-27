Касым-Жомарт Токаев посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге

27 Декабря 2022, 16:22

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочей поездки в Российскую Федерацию Президент Казахстана посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Касым-Жомарту Токаеву были представлены музейные экспонаты, в том числе редкие произведения искусства. Также в музее прошла неформальная встреча глав государств Казахстана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.

Как сообщалось ранее, Президент Казахстана принял участие в неформальной встрече глав государств-участников СНГ в Санкт-Петербурге.

Фото: t.me/bort_01