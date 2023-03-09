Касым-Жомарт Токаев посетил дом ветерана Великой Отечественной войны Ивана Гапича

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев побеседовал со 100-летним ветераном войны Иваном Гапичем и с 96-летним краеведом Жайсаном Акбаем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент Касым-Жомарт Токаев посетил дом ветерана Великой Отечественной войны Ивана Гапича и поздравил его со 100-летним юбилеем. Глава государства отметил, что жизненный путь ветерана – это пример служения народу, самоотверженного труда и патриотизма.

«Не каждый на этом земном шаре может похвастаться, что дошел до такого возраста, тем более Вы участник Великой Отечественной войны. Мы с большим уважением относимся к тем, кто прошел через фронт, через дороги войны. После войны Вы работали в органах прокуратуры и внесли очень большой вклад в укрепление и развитие нашего государства. Выражаю Вам мою благодарность», – сказал Президент.

Иван Гапич родился в 1923 году в Акмолинской области, образование получил в Алматы. Он принимал участие в освобождении Польши, Чехословакии и Украины. В послевоенные годы Иван Гапич работал в органах прокуратуры в Карагандинской, Южно-Казахстанской, Акмолинской и Западно-Казахстанской областях.

Касым-Жомарт Токаев также побеседовал с 96-летним местным краеведом, деятелем культуры Жайсаном Акбаем.

«Ваш долгий трудовой путь может служить образцом для многих людей. Вы работали по партийной линии, в государственных органах. Внесли большой вклад в развитие отечественной культуры. Желаю крепкого здоровья Вам и благополучия Вашей семье», – отметил Глава государства.







Жайсан Акбай долгие годы проработал в сфере образования и культуры Западно-Казахстанской области. Он также известен своей краеведческой деятельностью в регионе.

Ветеран войны Иван Гапич и ветеран труда Жайсан Акбай поблагодарили Президента за внимание и поддержку.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Западно-Казахстанскую область. Ранее он посетил машиностроительный завод.



