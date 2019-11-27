Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Касым-Жомарт Токаев посетил Дом-музей Чингиза Айтматова

    27 Ноября 2019, 20:48

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев посетил Дом-музей Чингиза Айтматова в Бишкеке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В рамках культурной программы государственного визита в Кыргызстан Касым-Жомарт Токаев в сопровождении Президента Сооронбая Жээнбекова посетил Дом-музей выдающегося кыргызского писателя Чингиза Айтматова в Бишкеке.

    Президент Казахстана с большим интересом ознакомился с экспозицией музея, открытого в доме, в котором писатель прожил более 22 лет.

    В ходе беседы с супругой и сыном писателя Касым-Жомарт Токаев с теплотой вспомнил о своей первой встрече с Чингизом Айтматовым, состоявшейся в 1989 году в Пекине.

    Главе государства также рассказали о планах создания в Бишкеке культурного центра Чингиза Айтматова.

    В завершение экскурсии Президент Казахстана оставил памятную запись в Книге почетных гостей.

    Автор:

    Президент Казахстана Кыргызстан
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Чуйской области Кыргызстана горит нефтебаза
    Казахская диаспора в Кыргызстане почтила память погибших при пожаре в области Абай
    Экс-президент Кыргызстана Курманбек Бакиев осужден по делу о коррупции на «Кумторе»
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC