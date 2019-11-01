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Касым-Жомарт Токаев посетил Центр поддержки института семьи «Жанұя»

1 Ноября 2019 13:49
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Касым-Жомарт Токаев посетил Центр поддержки института семьи «Жанұя»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев посетил Центр поддержки института семьи «Жанұя» в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Глава государства ознакомился с деятельностью учреждения, оказывающего столичным семьям юридические, психологические, социальные услуги по принципу «одного окна». Здесь можно получить консультации по вопросам здравоохранения, образования, предпринимательства, предоставления адресной социальной помощи и реализации жилищных программ.


Высоко оценив инициативы центра «Жанұя», Глава государства заявил о необходимости создания аналогичных учреждений во всех регионах страны.

В ходе посещения Президент также провел беседу с участниками проекта «Кәсіпкер ана», который реализуется на базе центра.


«В нашей стране люди, которые хотят работать и ищут дорогу к успеху, всегда найдут эту дорогу. Дорогу осилит идущий», - сказал Касым-Жомарт Токаев.





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Ключевые слова: Президент Казахстана, Нур-Султан,
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