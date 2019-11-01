Касым-Жомарт Токаев посетил Центр поддержки института семьи «Жанұя»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев посетил Центр поддержки института семьи «Жанұя» в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Глава государства ознакомился с деятельностью учреждения, оказывающего столичным семьям юридические, психологические, социальные услуги по принципу «одного окна». Здесь можно получить консультации по вопросам здравоохранения, образования, предпринимательства, предоставления адресной социальной помощи и реализации жилищных программ.
Высоко оценив инициативы центра «Жанұя», Глава государства заявил о необходимости создания аналогичных учреждений во всех регионах страны.
В ходе посещения Президент также провел беседу с участниками проекта «Кәсіпкер ана», который реализуется на базе центра.
«В нашей стране люди, которые хотят работать и ищут дорогу к успеху, всегда найдут эту дорогу. Дорогу осилит идущий», - сказал Касым-Жомарт Токаев.
- Глава государства посетил производственно-инновационную компанию «Astana Ютария Ltd»
- Казахстанская федерация хоккея представила логотип Олимпийского квалификационного турнира в Нур-Султане
- Глава государства посетил столичную среднюю школу № 23
- Вопросы развития обязательного социального страхования обсудили в Нур-Султане
- Пожилую женщину ограбили в Нур-Султане
- Реанимация и трепанация черепа: во что вылился банальный конфликт в столице
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана