Касым-Жомарт Токаев посетил Центр поддержки института семьи «Жанұя»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев посетил Центр поддержки института семьи «Жанұя» в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства ознакомился с деятельностью учреждения, оказывающего столичным семьям юридические, психологические, социальные услуги по принципу «одного окна». Здесь можно получить консультации по вопросам здравоохранения, образования, предпринимательства, предоставления адресной социальной помощи и реализации жилищных программ.





Высоко оценив инициативы центра «Жанұя», Глава государства заявил о необходимости создания аналогичных учреждений во всех регионах страны.

В ходе посещения Президент также провел беседу с участниками проекта «Кәсіпкер ана», который реализуется на базе центра.





«В нашей стране люди, которые хотят работать и ищут дорогу к успеху, всегда найдут эту дорогу. Дорогу осилит идущий», - сказал Касым-Жомарт Токаев.















