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    Касым-Жомарт Токаев поручил в кратчайшие сроки завершить трансформацию КТЖ

    1 Сентября 2023, 12:09

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Необходимо в кратчайшие сроки завершить трансформацию КТЖ в полноценную транспортно-логистическую компанию. Об этом заявил Глава государства, выступая с Посланием народу на открытии очередной сессии Парламента РК, передает МИА «Казинформ».

    Также Касым-Жомарт Токаев потребовал решить проблемы в сфере строительства автомобильных дорог, качество которых «не выдерживает критики».

    «Несвоевременное и некачественное выполнение работ, высокий уровень коррупции, низкая конкуренция – это «родовые болезни» данной отрасли. Поэтому следует принять конкретные меры уже до конца года. Все недобросовестные компании в соответствии с законом будут привлечены к ответственности. Этому вопросу я уделяю особое внимание. Нужно ужесточить контроль, принять новые нормативные документы. До 2029 года предстоит провести качественную реконструкцию более четырех тысяч километров автомобильных дорог», - заявил Президент.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Мажилис Сенат Токаев Касым-Жомарт Послание Президента РК-2023
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