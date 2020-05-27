Касым-Жомарт Токаев поручил повысить зарплаты преподавателей вузов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству рассмотреть вопрос повышения заработной платы преподавателей высших учебных заведений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня, я думаю, в обществе поняли, насколько важен труд преподавателей. Мы в рамках закона о статусе педагогов предусмотрели меры стимулирования учителей, но на деле зарплата преподавателей высших учебных заведений стала ниже зарплаты учителей школ», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая на третьем заседании Национального совета общественного доверия.

В этой связи Глава государства поручил Правительству рассмотреть вопрос увеличения заработной платы преподавателей высших учебных заведений.

Ранее Президент РК высказался о намерении сделать преподавателей известными и уважаемыми людьми в обществе.

«Поддерживать статус педагогов. Сделать их очень известными, уважаемыми людьми в обществе. Мы учредим специальную медаль – это государственная награда, которая будет посвящена труду наших педагогов», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, по словам Главы государства, учреждается новая медаль «Халык алгысы», которой также будут награждаться люди, плодотворно работающие в сфере образования, здравоохранения и в социальной сфере.