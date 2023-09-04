12:48, 04 Сентябрь 2023 | GMT +6
Касым-Жомарт Токаев поручил нарастить товарооборот с внешними партнерами Казахстана
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра торговли и интеграции Армана Шаккалиева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Президент акцентировал внимание на необходимости проактивной работы министерства в контексте поиска новых рынков сбыта для казахстанского экспорта.
Глава государства подчеркнул необходимость защиты национальных экономических интересов на международных рынках, обеспечения устойчивой конкуренции с импортом и поддержки отечественных товаропроизводителей.
В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений по наращиванию товарооборота с внешними партнерами Казахстана и оперативному реагированию на экономические вызовы.