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    12:48, 04 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев поручил нарастить товарооборот с внешними партнерами Казахстана

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра торговли и интеграции Армана Шаккалиева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президент акцентировал внимание на необходимости проактивной работы министерства в контексте поиска новых рынков сбыта для казахстанского экспорта.

    Глава государства подчеркнул необходимость защиты национальных экономических интересов на международных рынках, обеспечения устойчивой конкуренции с импортом и поддержки отечественных товаропроизводителей.

    В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений по наращиванию товарооборота с внешними партнерами Казахстана и оперативному реагированию на экономические вызовы.


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