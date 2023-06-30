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    Касым-Жомарт Токаев поручил наказать обманувшую паломников турфирму

    30 Июня 2023, 12:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Правоохранительные органы должны вести решительную борьбу с мошенниками, жертвами которых становятся многие наши граждане. Об этом заявил сегодня Глава государства на заседании коллегии Министерства внутренних дел, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Люди несут большой ущерб от действий аферистов, поэтому никаких поблажек в их отношении не должно быть», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Президент привел в пример случай с одной из турфирм, занимающихся организацией паломничества, которая обманула группу законопослушных граждан.

    «Ни в чем не повинные люди оказались в полицейском участке в Саудовской Аравии. Незаконные действия такого рода мошеннических компаний наносят большой ущерб здоровью наших граждан, их моральному состоянию и репутации страны в целом. Здесь, конечно, имеет место и правовая неграмотность людей. Теперь наше государство в лице МИД должно оказать им максимальную поддержку. А МВД необходимо привлечь руководство и сотрудников мошеннической компании к ответственности в соответствии с законом. Если мы хотим построить Справедливое общество, нам предстоит решить подобные проблемы», - поручил Касым-Жомарт Токаев.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    МИД РК Президент Казахстана Туризм МВД РК Мошенничество
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