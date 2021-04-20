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    Касым-Жомарт Токаев поручил Ерлану Тургумбаеву активизировать работу по цифровизации ОВД

    20 Апреля 2021, 16:59

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Глава государства был проинформирован о криминогенной ситуации, результатах работы органов внутренних дел за первый квартал текущего года.

    Министр рассказал Президенту о позитивных тенденциях по ряду направлений деятельности ведомства. Как сообщил Ерлан Тургумбаев, в текущем году уровень преступности по стране снизился на 13 %, при этом количество грабежей, краж и хулиганств уменьшилось на 37 %. Повысился уровень безопасности в общественных местах и на улицах.

    Касым-Жомарту Токаеву было доложено о состоянии борьбы с наркопреступностью. По данным МВД, в первом квартале полицейскими выявлено 860 преступлений в данной сфере, ликвидировано 8 лабораторий по производству синтетических накротиков, изъято более 1 тонны наркотических веществ.

    Министр сообщил о состоянии безопасности на дорогах, исполнении поручений Главы государства по обеспечению принципа «полиция шаговой доступности» и реформированию службы участковых инспекторов.

    Ерлан Тургумбаев отчитался о доведении до положенных норм штатной численности подразделений по защите женщин и детей от насилия, а также о поэтапном введении специализации женщин-следователей по расследованию уголовных дел о насильственных преступлениях в отношении женщин и детей.

    По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поручил Ерлану Тургумбаеву активизировать работу по цифровизации органов внутренних дел, профилактике аварийности на дорогах. Глава государства также указал на необходимость принятия мер по совершенствованию работы с личным составом и информационной политики ведомства.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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