Касым-Жомарт Токаев поручил Бахыту Султанову не допустить необоснованный рост цен на продукты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял министра торговли и интеграции Бахыта Султанова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Бахыт Султанов доложил Главе государства об итогах работы министерства по таким ключевым направлениям деятельности, как развитие внутренней и внешней торговли, поддержка экспортеров, интеграционные процессы, защита внутреннего рынка от контрафактной продукции.

Министр сообщил Президенту, что на особом контроле его ведомства стоят вопросы ценообразования, стабилизации цен на социально значимые продукты питания. Разработан проект Дорожной карты, который определяет задачи центральных и местных исполнительных органов.

Дав в целом положительную оценку деятельности министерства, Касым-Жомарт Токаев поставил перед Бахытом Султановым конкретные задачи по насыщению внутреннего рынка отечественными товарами, стабилизации цен на социально значимые продукты питания, исключению необоснованного роста цен, посреднических схем и упрощению доступа казахстанских товаропроизводителей к потребителям. Стратегически важной задачей, стоящей перед министерством, является укрепление позиций государства в интеграционных процессах в рамках ЕАЭС путем конструктивного взаимодействия с партнерами по Союзу.