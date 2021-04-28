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    19:45, 27 Апрель 2021 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев получил второй компонент вакцины «Спутник V»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня получил второй компонент вакцины «Спутник V». Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

    «Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня получил второй компонент вакцины «Спутник V». После прививки Президент чувствует себя хорошо и продолжает активную деятельность в соответствии с графиком.

    Касым-Жомарт Кемелевич считает важным не снижать темпы вакцинации в Казахстане. По его глубокому убеждению, это единственная возможность победить COVID-19, снять все ограничения и вернуться к обычной жизни», - сказано в сообщении Берика Уали.



    Напомним, в начале апреля Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев получил вакцину «Спутник-V», произведенную карагандинским фармацевтическим заводом.


    Теги:
    Здравоохранение Президент Вакцинация Президент Казахстана Главная
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