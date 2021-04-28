Касым-Жомарт Токаев получил второй компонент вакцины «Спутник V»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня получил второй компонент вакцины «Спутник V». Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня получил второй компонент вакцины «Спутник V». После прививки Президент чувствует себя хорошо и продолжает активную деятельность в соответствии с графиком.

Касым-Жомарт Кемелевич считает важным не снижать темпы вакцинации в Казахстане. По его глубокому убеждению, это единственная возможность победить COVID-19, снять все ограничения и вернуться к обычной жизни», - сказано в сообщении Берика Уали.





Напомним, в начале апреля Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев получил вакцину «Спутник-V», произведенную карагандинским фармацевтическим заводом.