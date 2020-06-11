Касым-Жомарт Токаев показал себя решительным и волевым политиком – узбекистанский эксперт

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев является одним из известнейших политиков не только на постсоветском пространстве, но и в мировом, глобальном масштабе. Таким мнением поделился Равшан Назаров, кандидат философских наук, заместитель заведующего отделом современной истории и международных исследований Института истории Академии наук Республики Узбекистан, передаёт собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Президент РК Касым-Жомарт Токаев также пользуется большим авторитетом не только в политических кругах, но и в экспертном сообществе. Среди ключевых заслуг Президента за истекший год - обеспечение последовательности государственного курса, провозглашение новых внутриполитических парадигм. Изменился политический лексикон власти, куда вошли такие понятия, как «альтернативность», «плюрализм», «постепенная политическая трансформация», - отметил узбекистанский эксперт.

По мнению Равшана Назарова, были заданы новые политические стандарты.

«Меняется формат официальных мероприятий, которые становятся публичными и открытыми. Все это очень важные с точки зрения политической культуры шаги, которые закладывают новые стандарты поведенческой модели управленческого истеблишмента, повышают планку для правящей элиты», - подчеркнул Р. Назаров.

По его мнению, в Казахстане усилена защита основополагающих прав граждан, сохранена управляемость государственного аппарата и его исполнительская дисциплина.

Особо отметил Равшан Назаров введение комплекса мер, направленных на повышение социального самочувствия, как отдельных слоев населения, так и в целом общества. В частности, повышено доверие общества к государству и эффективности государственного управления.

«Определены новые акценты в реализации национальной идеологии – юбилеи 1150-летия философа аль-Фараби, 175-летия поэта Абая, 750-летия Золотой Орды. Аэропорт города Семея назван в честь Абая, а Атырау - Хиуаз Доспановой – летчицы-казашки, героини Второй мировой войне. Инициирован отказ от слова «оралман» в пользу термина «кандас», - подчеркнул Равшан Назаров.

В целом, по мнению эксперта, перед Президентом Казахстана, как и перед всем миром, стоят новые вызовы, связанные с экономической рецессией и пандемией коронавируса. В условиях сложной международной ситуации, когда мир столкнулся с новыми угрозами, Касым-Жомарт Токаев показал себя решительным и волевым политиком, резюмировал Р.Назаров.



Фото: trend.az