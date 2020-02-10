Касым-Жомарт Токаев поговорил по телефону с Сооронбаем Жээнбековым

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев обсудил с Президентом Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также ситуацию в Кордайском районе Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Лидер Кыргызстана выразил соболезнования родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Президент Казахстана поблагодарил Сооронбая Жээнбекова за поддержку и отметил, что добрососедство, партнерство и союзничество наших государств является важным фактором стабильности в регионе Центральной Азии.