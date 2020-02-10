+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -18 °С
Алматы: 4 °С
USD 378.31 EUR 414.36
RUB 5.93 CNY 54.09
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Касым-Жомарт Токаев поговорил по телефону с Сооронбаем Жээнбековым

10 Февраля 2020 19:54
Поделиться:
Касым-Жомарт Токаев поговорил по телефону с Сооронбаем Жээнбековым

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев обсудил с Президентом Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также ситуацию в Кордайском районе Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Новости по теме
В Кыргызстане 2020 год объявлен Годом развития регионов, цифровизации и поддержки детей
Нур-Султан и Бишкек находятся в тесной экономической связке - эксперт ИМЭП Касым-Жомарт Токаев посетил Дом-музей Чингиза Айтматова Президенты Казахстана и Кыргызстана провели брифинг для средств массовой информации

Лидер Кыргызстана выразил соболезнования родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Президент Казахстана поблагодарил Сооронбая Жээнбекова за поддержку и отметил, что добрососедство, партнерство и союзничество наших государств является важным фактором стабильности в регионе Центральной Азии.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Президент Казахстана, События в Кордае,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив