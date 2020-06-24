Касым-Жомарт Токаев: Подвиг воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, навсегда в наших сердцах

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Подвиг воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, навсегда останется в наших сердцах. Об этом Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев написал в своем аккаунте Instagram, передает МИА «Казинформ».

«По приглашению Президента России В. Путина посетил военный парад в Москве, посвященный 75-летию Великой Победы. В числе военных расчетов по Красной площади прошли и военнослужащие десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Казахстана. Возложил венок к могиле Неизвестного солдата у стен Кремля в память о воинах, погибших в годы Великой Отечественной войны. Их подвиг навсегда останется в наших сердцах», - отметил Глава государства.

Напомним, вчера Президент РК Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в Москву. Он принял участие в параде Победы. Республику Казахстан на параде представлял парадный расчет из 55 военнослужащих Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Казахстана. Глава государства также принял участие в церемонии возложения венков к могиле Неизвестного солдата.



