Касым-Жомарт Токаев подвел итоги председательства Казахстана в органах ЕАЭС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев подвел итоги председательства Казахстана в органах Евразийского экономического союза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В текущем году были утверждены основные направления промышленного сотрудничества до 2025 года. Это основополагающий документ, который определяет вектор развития промышленной кооперации на среднесрочный период», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Кроме того, как отметил Глава государства, утвержден план мероприятий по реализации основных направлений транспортной политики на 2021-2023 годы.

«Документ содержит масштабные цели и глобальные приоритеты развития трансграничных коридоров, таких как: интеграция транспортных систем стран Евразийского экономического союза в мировую сеть, создание и развитие евразийских коридоров, развитие науки и инноваций в сфере транспорта», - пояснил Касым-Жомарт Токаев.

Президент РК добавил, что в рамках цифровой повести дня ЕАЭС реализуется проект: унифицированная система поиска «Работа без границ», запущена программа «Путешествуй без COVID-19», утвержден план мероприятий по формированию экосистем цифровых, транспортных коридоров Евразийского экономического союза, подготовлена правовая основа внедрения навигационных пломб для отслеживания грузов,

«Активно реализуется и внешняя политика Евразийского союза. С июля этого года вступило в силу соглашение о зоне свободной торговли с Сербией. Комиссией подписаны: программа сотрудничества с Андским сообществом в сфере конкуренции, меморандум и план совместных мероприятий с Правительством Республики Узбекистан, также меморандумы о взаимопонимании с ШОС, Исламской организацией по продовольственной безопасности, ВОЗ и Секретариатом по экономической интеграции в Центральной Америке», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

В заключение Глава государства выразил благодарность за проделанную работу Правительствам всех стран и Евразийской экономической комиссии.