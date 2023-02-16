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    Касым-Жомарт Токаев подтвердил позицию РК о дипломатическом решении конфликта между РФ и Украиной

    16 Февраля 2023, 20:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Главы государств обсудили вопросы гуманитарных связей между Казахстаном и Украиной, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарт Токаев подтвердил позицию Казахстана относительно дипломатического решения вооруженного конфликта между Россией и Украиной на основе Устава ООН и общепризнанных норм международного права.



    Фото: akorda.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    ООН Президент Казахстана Россия Украина
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