Касым-Жомарт Токаев подписал закон о контроле специфических товаров

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства подписал Закон Республики Казахстан «О контроле специфических товаров», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Закон разработан в целях совершенствования национальной системы контроля специфических товаров в соответствии с общепринятыми международными стандартами.

Законом будут регулироваться вопросы экспорта, импорта, транзита, реэкспорта, экстерриториального реэкспорта и оказания экстерриториальных посреднических услуг и технической помощи, а также внедрение в законодательство Республики Казахстан критериев оценки рисков при экспорте товаров и услуг двойного и военного назначения и иных особенностей в данной области

Ожидается, что принятие данного закона позволит создать эффективный механизм контроля специфических товаров, устранит связанные с ними риски, а также обеспечит создание условий интеграции отечественной экономики в систему международных связей.

Также Глава государства подписал Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам контроля специфических товаров». Как ранее сообщалось, вносятся изменения и дополнения в 6 Кодексов и 11 законов.

В частности, уточняются и дополняются компетенции государственных органов, порядок информационного взаимодействия с государственными органами и организациями, усиливается ответственность за нарушение законодательства, меняется разрешительный порядок и другие.

Новеллами закона являются: возобновление физического контроля за перемещением специфических товаров через Государственную границу Республики Казахстан с государствами-участницами ЕАЭС; переход на информационное взаимодействие между уполномоченным органом и государственными органами системы контроля специфических товаров при выдаче лицензии, усиление компетенций государственных органов системы контроля специфических товаров, в том числе при сборе информации при осуществлении экспорта; внедрение в законодательство Республики Казахстан критериев оценки рисков при экспорте товаров и услуг двойного и военного назначения, а также иных особенностей в данной области.

Текст Закона публикуется в печати.

