Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о Спецпредставителе Президента РК по международному сотрудничеству

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства подписал Указ о Специальном представителе Президента Республики Казахстан по международному сотрудничеству, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.





О Специальном представителе Президента Республики Казахстан по международному сотрудничеству





В целях обеспечения реализации конституционных полномочий Президента Республики Казахстан, повышения эффективности деятельности органов государственной власти в области внешней политики и продвижения международных инициатив Президента Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:





Утвердить прилагаемые:

Положение о Специальном представителе Президента Республики Казахстан по международному сотрудничеству; изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые указы Президента Республики Казахстан.

2. Правительству Республики Казахстан в установленном порядке принять меры, вытекающие из настоящего Указа.

3. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.





Президент

Республики Казахстан К.Токаев

Нур-Султан, Акорда, 5 апреля 2021 года

№ 545









УТВЕРЖДЕНО

Указом Президента

Республики Казахстан

от 5 апреля 2021 года

№ 545





ПОЛОЖЕНИЕ

о Специальном представителе Президента Республики Казахстан по международному сотрудничеству

Настоящее Положение определяет статус, полномочия и деятельность Специального представителя Президента Республики Казахстан по международному сотрудничеству.

Глава 1. Общие положения

1. Специальный представитель Президента Республики Казахстан по международному сотрудничеству (далее – Специальный представитель) является политическим государственным служащим.

2. Специальный представитель назначается на должность и освобождается от должности Президентом Республики Казахстан по представлению Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.

Специальный представитель подотчетен Президенту Республики Казахстан.

3. Кандидатуры на занятие должности Специального представителя вносятся на рассмотрение Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан заместителем Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан, ответственным за вопросы международной деятельности Президента (далее – заместитель Руководителя Администрации Президента).

4. Специальный представитель в своей деятельности руководствуется Конституцией, законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, международными договорами и настоящим Положением.

5. Специальный представитель имеет бланки установленного образца.

Глава 2. Основные задачи и функции Специального представителя

6. Основными задачами Специального представителя являются:

1) налаживание международных связей в политической, экономической, гуманитарной и экологической сферах;

2) обеспечение продвижения основных направлений внешней политики Республики Казахстан и инициатив Президента Республики Казахстан.

7. Специальный представитель при осуществлении своей деятельности взаимодействует с Правительством Республики Казахстан и другими государственными органами и организациями по вопросам внешней политики Республики Казахстан.

8. Специальный представитель в установленном законодательством порядке осуществляет следующие функции:

1) вносит предложения Президенту Республики Казахстан по развитию внешней политики и международного сотрудничества, реализации международных инициатив Президента Республики Казахстан;

2) организует и проводит в пределах своей компетенции переговоры с политическими и общественными деятелями, представителями деловых кругов зарубежных стран и международных организаций, участвует в продвижении приоритетных проектов в торгово-экономической, инвестиционной, технологической и других сферах;

3) участвует в подготовке проекта Концепции внешней политики Республики Казахстан и ее последующей реализации;

4) участвует в подготовке проекта ежегодного Послания Главы государства народу Казахстана в части внешней политики Республики Казахстан;

5) осуществляет мониторинг, анализ и прогнозирование процессов мирового развития, а также актуальных проблем международных отношений и вырабатывает рекомендации Президенту Республики Казахстан по реализации его внешнеполитических полномочий;

6) в координации с заместителем Руководителя Администрации Президента содействует обеспечению взаимодействия Президента Республики Казахстан с государственными органами зарубежных стран и их должностными лицами, иностранными политическими и общественными деятелями, международными и иностранными организациями;

7) содействует подготовке содержательной части зарубежных визитов Президента Республики Казахстан и визитов глав иностранных государств в Республику Казахстан, встреч с руководством международных организаций, финансовых институтов и компаний;

8) содействует привлечению иностранных инвестиций, передового опыта и технологий, продвижению экспорта отечественной продукции на мировые рынки;

9) формирует и взаимодействует с пулом международных экспертов с целью продвижения основных направлений внешней политики Республики Казахстан и инициатив Президента Республики Казахстан;

10) популяризирует и разъясняет за рубежом реформы Президента Республики Казахстан в политической и социально-экономической сферах, участвует при необходимости в работе совещательных и консультативных органов при Президенте Республики Казахстан;

11) осуществляет по решению Президента Республики Казахстан специальные миссии по различным актуальным направлениям внешней политики и международного сотрудничества;

12) в координации с заместителем Руководителя Администрации Президента участвует в подготовке законопроектов в области внешней политики для внесения их в Парламент Республики Казахстан в порядке законодательной инициативы Президента Республики Казахстан;

13) исполняет поручения Президента Республики Казахстан.

Глава 3. Права Специального представителя

9. Специальный представитель в целях реализации основных задач и осуществления своих функций в установленном законодательством порядке имеет право:

1) запрашивать и получать необходимую информацию, документы и иные материалы от государственных органов и должностных лиц;

2) использовать государственные, в том числе правительственные, системы связи и коммуникации;

3) вести с государственными органами, должностными лицами и организациями служебную переписку по вопросам своей компетенции;

4) в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, участвовать, а при необходимости возглавлять делегацию в переговорах и/или консультациях с зарубежными партнерами, в том числе по вопросу заключения двусторонних и многосторонних международных договоров Республики Казахстан;

5) проводить совещания с участием представителей заинтересованных центральных и местных исполнительных органов и организаций Республики Казахстан, а также участвовать в иных мероприятиях;

6) подписывать служебную документацию в пределах своей компетенции;

7) вручать по поручению Президента Республики Казахстан государственные награды Республики Казахстан представителям зарубежных стран;

8) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Глава 4. Организация и обеспечение деятельности Специального представителя

10. Специальный представитель несет ответственность за выполнение поставленных задач, обеспечивает организацию труда и надлежащую трудовую дисциплину.

11. Деятельность Специального представителя обеспечивает сектор Администрации Президента Республики Казахстан, состоящий из 5 административных государственных служащих.

12. Обеспечение и финансирование деятельности Специального представителя осуществляются Администрацией Президента Республики Казахстан.