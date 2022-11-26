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    Касым-Жомарт Токаев подписал указ о мерах по реализации предвыборной программы Президента РК

    26 Ноября 2022, 13:06

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О мерах по реализации предвыборной программы Президента Республики Казахстан «Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В целях продолжения эффективной реализации реформ, направленных на дальнейшую модернизацию казахстанского общества и государства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

    1. Утвердить прилагаемый План действий по реализации предвыборной программы Президента Республики Казахстан «Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда».

    2. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

    3. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

    Президент

    Республики Казахстан К.Токаев

    Астана, Акорда, 26 ноября 2022 года

    № 2

    С планом действий по реализации предвыборной программы Президента Республики Казахстан «Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда» можно подробнее ознакомиться здесь.

    В ходе инаугурации Президент РК Касым-Жомарт Токаев сообщил, что подпишет специальный Указ по реализации предвыборной программы.

    «Знаю, что народ поддерживает мои инициативы и возлагает на них большие надежды. Я приложу все свои усилия к тому, чтобы полностью реализовать каждый пункт предвыборной программы. В связи с этим я подпишу специальный Указ, который утвердит конкретные меры по ее реализации. Я буду лично контролировать процесс неукоснительного исполнения программы», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Сегодня Касым-Жомарт Токаев торжественно вступил в должность Президента Республики Казахстан. В соответствии со статьей 42 Конституции Глава государства принес присягу.

    Церемония транслировалась в прямом эфире республиканских телеканалов, на интернет-ресурсах, а также в официальных аккаунтах «Акорды» в социальных сетях.
    Президент Казахстана Акорда Токаев Касым-Жомарт
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