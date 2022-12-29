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    Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о присуждении госстипендии в области культуры

    29 Декабря 2022, 20:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана подписал распоряжение о присуждении государственной стипендии в области культуры в 2022 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    О присуждении государственной стипендии в области культуры в 2022 году

    29 декабря 2022 года

    1. Присудить государственную стипендию в области культуры в 2022 году согласно приложению к настоящему распоряжению.

    2. Настоящее распоряжение опубликовать в средствах массовой информации.

    Президент

    Республики Казахстан К.Токаев

    Астана, Акорда, 28 декабря 2022 года

    № 2

    Приложение: Персональный состав лиц, которым присуждена государственная стипендия в области культуры в 2022 году

    Таким образом, государственную стипендию получат 31 деятель литературы и 37 деятелей искусства.
    Президент Казахстана Образование Культура
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