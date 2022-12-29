Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о присуждении госстипендии в области культуры

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана подписал распоряжение о присуждении государственной стипендии в области культуры в 2022 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

О присуждении государственной стипендии в области культуры в 2022 году

29 декабря 2022 года

1. Присудить государственную стипендию в области культуры в 2022 году согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение опубликовать в средствах массовой информации.

Президент

Республики Казахстан К.Токаев

Астана, Акорда, 28 декабря 2022 года

№ 2

Приложение: Персональный состав лиц, которым присуждена государственная стипендия в области культуры в 2022 году

Таким образом, государственную стипендию получат 31 деятель литературы и 37 деятелей искусства.



