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    Касым-Жомарт Токаев поделился мнением об экономическом сотрудничестве с РФ

    15 Июня 2022, 15:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев сообщил о сохранении всех экономических договоренностей с Россией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Все договоренности, связанные с экономическим сотрудничеством между Российской Федерацией и Республикой Казахстан, останутся в силе. Мы будем продолжать работать. Казахстан ни в коем случае не отказывается от своих союзнических обязательств», - сказал Касым-Жомарт Токаев в интервью российскому журналисту Андрею Кондрашову.

    По мнению Президента РК, это было бы «неправильно и, в конце концов, неоправданно с точки зрения перспективы».

    «Я убежден в том, что Россия справится с нынешними трудностями. Россия - большая страна, с большой экономикой. И как показывает опыт прошлого, очень хорошо действует именно в экстремальных ситуациях», - добавил Глава государства.

    Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев поделился мнением касательно позиции Казахстана в отношении санкционных войн между Россией и Западом, назвав ее «между Сциллой и Харибдой».


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Президент Казахстана Россия
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