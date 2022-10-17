Касым-Жомарт Токаев поддержал челлендж Нурлана Коянбаева с флагом Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поддержал челлендж актера и ведущего Нурлана Коянбаева с флагом Казахстана, передает МИА «Казинформ».





Нурлан Коянбаев запустил челлендж два года назад.

«В Instagram одно фото набрало 5 млн комментариев и установило мировой рекорд. Друзья, сможем ли мы обновить мировой рекорд? Если каждый из нас оставит по 20 комментариев, то, как минимум, мы сможет набрать 20 миллионов комментариев. Пусть это фото станет одним из известных фотографий во всем мире! Поехали! Пусть наш флаг колышется в синем большом небе», - написал он тогда на своей странице в Instagram.

В июне 2022 года Н. Коянбаев напомнил своим подписчикам о челленже.

«Дорогие друзья! Сейчас публикация с флагом набрала 12,2 млн комментариев. Мы на один шаг стали ближе к установлению мирового рекорда. Чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннеса, давайте попробуем написать более 100 млн комментариев. Если около миллиона казахстанцев оставят по 100 комментариев и наш государственный флаг станет самым популярным изображением в мире», - обратился продюсер к подписчикам в Instagram .

Пользователи соцсети активно поддерживают челлендж Нурлана Коянбаева. Публикация к настоящему моменту набрала почти 14 млн комментариев.



