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    Касым-Жомарт Токаев поддержал челлендж «Мен қазақпын»

    15 Декабря 2019, 13:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал челлендж «Мен қазақпын», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Отличная инициатива! Поддерживаю!» - написал Касым-Жомарт Токаев в своем Twitter, опубликовав видео телеканала Qazaqstan.

    На кадрах казахстанцы разного возраста - представители разных этносов и специальностей – исполняют песню «Мен қазақпын».

    Как отметил Президент, было бы целесообразно, если бы эта песня приобрела еще большую популярность в целях поднятия духа народа и повышения патриотизма.

    «Такие вещи призывают страну к единству», - резюмировал Глава государства.

    Напомним, приуроченный ко Дню независимости РК челлендж «Мен қазақпын» запустили павлодарские школьники, взорвавшие соцсети своим видео.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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