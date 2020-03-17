Новости
Касым-Жомарт Токаев поблагодарил врачей, лечащих зараженных коронавирусом
17 Марта 2020 21:47
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поблагодарил медиков, работающих с зараженными коронавирусом, передает МИА «Казинформ».
Новости по темеБудут ли привлекать зарубежных врачей в Алматы из-за коронавируса Аким Актобе призвал рестораторов с ответственностью отнестись к режиму ЧП Каков регламент въезда и выезда в Нур-Султане и Алматы во время карантина
«Выражаю благодарность медикам, проводящим напряженную работу по выявлению коронавируса, лечению больных и предотвращению его дальнейшего распространения. Правительство примет меры по премированию данного медперсонала», - написал Касым-Жомарт Токаев в своем Twitter.
— inform.kz inform.kz
Ключевые слова: Президент Казахстана, Здравоохранение, Коронавирус,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Будут ли привлекать зарубежных врачей в Алматы из-за коронавируса
- Подразделения Вооруженных сил РК задействованы для обеспечения мероприятий карантина
- Каков регламент въезда и выезда в Нур-Султане и Алматы во время карантина
- В СКО нетрезвая женщина пошутила о контакте с заболевшим коронавирусом
- В мире выявлено более 173 тысяч случаев заражения коронавирусом – ВОЗ
- До 64 возросло число случаев заражения коронавирусом в Армении
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Махаббат Сыздыкова
954-047