Касым-Жомарт Токаев поблагодарил врачей, лечащих зараженных коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поблагодарил медиков, работающих с зараженными коронавирусом, передает МИА «Казинформ».

«Выражаю благодарность медикам, проводящим напряженную работу по выявлению коронавируса, лечению больных и предотвращению его дальнейшего распространения. Правительство примет меры по премированию данного медперсонала», - написал Касым-Жомарт Токаев в своем Twitter.



