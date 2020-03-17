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Касым-Жомарт Токаев поблагодарил врачей, лечащих зараженных коронавирусом

17 Марта 2020 21:47
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Касым-Жомарт Токаев поблагодарил врачей, лечащих зараженных коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поблагодарил медиков, работающих с зараженными коронавирусом, передает МИА «Казинформ».

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«Выражаю благодарность медикам, проводящим напряженную работу по выявлению коронавируса, лечению больных и предотвращению его дальнейшего распространения. Правительство примет меры по премированию данного медперсонала», - написал Касым-Жомарт Токаев в своем Twitter.



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Ключевые слова: Президент Казахстана, Здравоохранение, Коронавирус,
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Автор:

Ринат Дусумов

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