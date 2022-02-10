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    Касым-Жомарт Токаев поблагодарил партнеров ОДКБ за помощь

    10 Февраля 2022, 22:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Россию и других партнеров по ОДКБ за поддержку в отражении для Казахстана террористической атаки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Еще раз благодарю Владимира Владимировича Путина и других наших партнеров ОДКБ за неоценимую поддержку в отражении беспрецедентной для Казахстана террористической атаки», - заявил Касым-Жомарт Токаев во время совместного заявления для представителей СМИ по итогам совместных переговоров в Москве.

    Напомним, Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал январские события в Казахстане.

    Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев сообщил, что между Казахстаном и Россией состоялся обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам региональной и глобальной политики.

    Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Российская Федерация играет исключительно важную роль в обеспечении стабильности, безопасности в нашем регионе.

    «Мы поддерживаем позицию России в отношении неделимости безопасности в евразийском пространстве», - отметил Глава государства.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    ОДКБ Президент Казахстана Россия Алматинская трагедия
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