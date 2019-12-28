Касым-Жомарт Токаев поблагодарил глав государств за сочувствие по поводу авиакатастрофы под Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность всем главам государств за соболезнования по поводу человеческих жертв в авиакатастрофе под Алматы, передает МИА «Казинформ».

«Благодарю всех глав государств, выразивших соболезнования и сочувствие по поводу человеческих жертв в авиационной катастрофе под Алматы», - написал Глава государства в Twitter.



