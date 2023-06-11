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    Касым-Жомарт Токаев побеседовал со спасателями и волонтерами в области Абай

    11 Июня 2023, 18:58

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - После заседания оперштаба Касым-Жомарт Токаев побеседовал со спасателями и волонтерами, участвующими в ликвидации пожаров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Выражаю всем благодарность. Хочу отметить волонтеров. Вы молодцы! Ваш труд не останется незамеченным государством.

    Случилась большая трагедия. Погибли 14 человек. Только что я встречался с местными жителями. Ситуация очень серьезная. Поэтому мы должны сплотиться и работать вместе, как один народ, одна нация.

    Только что я провел заседание оперативного штаба, на котором мы обсудили организационные вопросы. Самое главное, мы должны своевременно реагировать на такие ситуации, особенно пожары, и не допускать человеческих жертв», – сказал Президент.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Пожар Абайская область Пожар в области Абай
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