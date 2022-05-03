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    Касым-Жомарт Токаев планирует совершить визит в Венгрию

    3 Мая 2022, 15:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев принял министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петера Сийарто, прибывшего в столицу Казахстана в рамках рабочего турне по странам Центральной Азии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе встречи были обсуждены перспективы развития казахско-венгерского стратегического партнерства в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

    Приветствуя венгерского дипломата, Глава государства поздравил правящий альянс «ФИДЕС» во главе с Премьер-министром Виктором Орбаном с недавней победой на парламентских выборах. Президент подчеркнул, что уделяет большое внимание развитию сотрудничества с Будапештом, особо отметив значительные возможности в экономической сфере.

    Президент проинформировал министра о реализации масштабных политических и экономических реформ в стране, построении Нового Казахстана, а также о подготовке к референдуму по поправкам в Конституцию.

    Петер Сийарто поблагодарил Президента за поздравления в адрес руководства его страны. По словам министра, победа правящей партии важна с точки зрения дальнейшей реализации суверенной и независимой внешней политики Венгрии.

    Руководитель внешнеполитического ведомства Венгрии заявил о приверженности своей страны дальнейшему укреплению стратегического партнерства с Казахстаном. Петер Сийарто напомнил о приглашении Президенту Казахстана от венгерского руководства совершить визит в Будапешт.

    Министр от имени Виктора Орбана высказал поддержку осуществляемым под руководством Касым-Жомарта Токаева усилиям по построению Нового Казахстана.

    С целью придания дополнительного импульса партнерству двух стран Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности совершить ответный визит в Венгрию по приглашению Премьер-министра Виктора Орбана.

    В ходе беседы также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

    В завершение лидер Казахстана передал слова приветствия и теплые пожелания вновь избранному Президенту Венгрии Каталине Новак и Премьер-министру Виктору Орбану.


    Фото: akorda.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Венгрия
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