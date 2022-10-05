Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Касым-Жомарт Токаев: Патриотизм – главный залог сохранения нашей государственности

    5 Октября 2022, 12:45

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Карагандинской области высказался о сохранении государственности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Патриотизм – главный залог сохранения нашей государственности. Нет лучшей добродетели, чем любовь к своей родине. Нет большего счастья, чем служить родному народу. Патриотизм – это не красивые лозунги тех, кто выходит на площади, а честный труд во благо страны. Алихан Бокейхан, уроженец этих мест, говорил: «Пока я жив, я буду служить казахскому народу». Лидер движения Алаш призывал нас хранить верность интересам своей страны. Патриотизм — могущественная сила. Человека, у которое в сердце его Родина, Страна, Земля, ничто не остановит. Он готов пойти на любой подвиг. Я вижу, что именно такой патриотизм свойствен нашей молодежи. Ведь у нас одна Родина, одно государство, один народ! Наша сила – в единстве!» - заявил Касым-Жомарт Токаев.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана Карагандинская область Патриотизм
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстанско-немецкий Институт инжиниринга откроется в Актау
    Казахстан является одним из четырех основных государств, обеспечивающих Германию нефтью – Президент РК
    Мы привержены укреплению и продолжению сотрудничества между Германией и Казахстаном - Франк-Вальтер Штайнмайер
    Президенты Казахстана и Германии провели переговоры в формате тет-а-тет
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске