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    18:08, 05 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев ознакомился с возможностями отечественного оборонно-промышленного комплекса

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    Photo: t.me/aqorda_resmi
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главе государства – Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Касым-Жомарту Токаеву были представлены возможности предприятий отечественного оборонно-промышленного комплекса по производству и ремонту вооружения и военной техники, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    На развернутом полевом участке единственный в Центральной Азии бронетанковый ремонтный завод «Семей инжиниринг» продемонстрировал восстановительный ремонт поврежденной бронетехники с помощью бронированной ремонтной эвакуационной транспортной машины.

    Теги:
    Акорда Президент Казахстана Видео Минобороны РК Главная Президент
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