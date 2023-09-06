Касым-Жомарт Токаев ознакомился с возможностями отечественного оборонно-промышленного комплекса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главе государства – Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Касым-Жомарту Токаеву были представлены возможности предприятий отечественного оборонно-промышленного комплекса по производству и ремонту вооружения и военной техники, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

На развернутом полевом участке единственный в Центральной Азии бронетанковый ремонтный завод «Семей инжиниринг» продемонстрировал восстановительный ремонт поврежденной бронетехники с помощью бронированной ремонтной эвакуационной транспортной машины.