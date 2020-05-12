Касым-Жомарт Токаев ознакомился с реконструкцией ботанического сада в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев ознакомился с реконструкцией ботанического сада Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе Фонда Булата Утемуратова, Глава государства ознакомился с результатами реконструкции ботанического сада.

Проект был инициирован в 2018 году Фондом Булата Утемуратова по запросу Института ботаники и фитоинтродукции. Целью проекта стало бережное восстановление ботанического сада с сохранением целостности и самобытности его территории, модернизацией инфраструктуры и приумножением зеленого фонда. Его общая стоимость составила 15 млн долларов. К реализации проекта были привлечены лучшие управленцы Группы компаний «Верный Капитал».





За год реализации проекта в саду построены три новых входных павильона с электронной системой билетирования. Высажено 174,3 тысячи растений. Восстановлена система водоснабжения и созданы системы капельного орошения и автополива, теперь зеленый фонд получает 2 760 дополнительных кубометров воды в сутки. Облагорожены и расширены площади общественных зон ботсада до 27,7 га, отремонтированы дороги и тропинки, вдоль которых установлены 1 500 фонарей и видеонаблюдение (130 камер), обновлена садовая мебель (250 скамеек). В северном партере заменено дорожное покрытие на натуральный камень, построен «сухой фонтан» и водоем с водными растениями. На месте пустыря создан южный партер с тремя прудами, перголой, полем разнотравий и аллеями клена, липы, березы и сосны. Разработано мобильное приложение с картой сада и описанием зеленого фонда. Особое внимание уделено доступности всех зон ботанического сада для маломобильных групп - построены удобные пандусы для колясок, проложены тактильные дорожки.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев высоко оценил частную благотворительную инициативу, реализованную при непосредственном участии общественности и экспертного сообщества.

«Я думаю, акимат совместно с Фондом Булата Утемуратова проделали очень большую и, самое главное, важную работу в этом направлении. Я призываю всех алматинцев беречь эту территорию, относиться к ней как к своему родному дому и полагаю, что Ботанический сад, как и в прежние времена, станет одним из любимых мест посещения алматинцами. Так что желаю вам успехов», - сказал Касым-Жомарт Токаев.





Учредитель благотворительного фонда Булат Утемуратов выразил благодарность Главе государства за внимание и высокую оценку.

«К реализации этого проекта мы подошли со всей ответственностью, чтобы не только сохранить зеленый фонд сада, но и приумножить его, обогатив новыми коллекциями. Бережное восстановление и использование передовых технологий – два основных принципа, которыми мы руководствовались. Мы вложили душу и сердце в этот проект, сделали все возможное, для того чтобы обновленный ботанический сад понравился алматинцам. Это наш подарок городу, который мы делаем бескорыстно - сад остаётся в государственной собственности и продолжит научную деятельность», - сказал Булат Утемуратов.



