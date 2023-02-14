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    Касым-Жомарт Токаев ознакомился с развитием тепличных технологий в Степногорске

    14 Февраля 2023, 17:55

    СТЕПНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Программу рабочей поездки Главы государства в Акмолинскую область продолжило посещение ТОО «Тепличные технологии Казахстана» в Степногорске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарт Токаев был ознакомлен с современными технологиями выращивания плодоовощной продукции – огурцов, томатов, перца, зелени, а также цветов.

    Общая площадь тепличного комплекса достигает 5 га. Суммарный объем инвестиций в проект составляет 4,8 млрд тенге. В 2023 году планируется ввод отделений по выращиванию баклажанов и клубники. Продукция компании полностью реализуется на внутреннем рынке Казахстана.

    Регион является одним из лидеров в сельскохозяйственной отрасли, здесь выращивается четверть зерновых культур страны, производятся большие объемы овощей и мяса птицы.

    Президент оценил качество и отметил востребованность выпускаемой продукции, а также обратил внимание на экспортные возможности компании.

    Глава государства побеседовал с сельхозтоваропроизводителями Акмолинской области. В ходе встречи были подняты проблемные вопросы и высказаны конструктивные предложения, касающиеся развития отечественного агропромышленного комплекса.

    Президент отметил, что внимательно следит за ситуацией и получает оперативную информацию о положении бизнеса. Он заявил, что государство продолжит поддержку отечественных предпринимателей и будет вырабатывать новые формы сотрудничества.

    Фото: akorda.kz

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Акмолинская область Акорда Сельское хозяйство
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