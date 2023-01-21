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    Касым-Жомарт Токаев ознакомился с работой семейно-досугового центра для детей в Лисаковске

    21 Января 2023, 19:15

    ЛИСАКОВСК. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев ознакомился с работой семейно-досугового центра для детей «Алакай» в Лисаковске. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Директор центра Любовь Захарова презентовала Главе государства проект будущего аквапарка, скалодрома и летнего лагеря. Президент, отметив многолетний добросовестный труд Любови Захаровой в системе образования и значительный вклад в воспитание подрастающего поколения, вручил ей Благодарственное письмо и нагрудный знак «Алтын барыс».


    Касым-Жомарт Токаев также побеседовал с представителями молодежи региона.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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