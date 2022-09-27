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    Касым-Жомарт Токаев ознакомился с работой международного аэропорта в Туркестане

    27 Сентября 2022, 14:54

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках поездки в Туркестан Глава государства ознакомился с работой международного аэропорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».

    Председатель совета директоров «YDA Group» Хусейн Арслан рассказал Президенту о нынешнем состоянии воздушной гавани областного центра и поделился планами на будущее.

    Как сообщалось ранее, Касым-Жомарт Токаев прибыл сегодня с рабочей поездкой в Туркестанскую область, где посетил мавзолей Ходжи Ахмета Ясауи и провел встречу с общественностью. Кроме того, Президент принял участие в акции экоактивистов и обсудил с акимом Туркестанской области перспективы развития региона.


    Фото:t.me/bort_01

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Туркестанская область Аэропорт Туркестан
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