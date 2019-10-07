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Касым-Жомарт Токаев: Отношения между Казахстаном и Болгарией развиваются успешно

7 Октября 2019 20:15
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Касым-Жомарт Токаев: Отношения между Казахстаном и Болгарией развиваются успешно

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял вице-президента Болгарии Илияну Йотову, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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В ходе переговоров собеседники обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, в том числе планируемый в следующем году визит Президента Болгарии Румена Радева в Нур-Султан.

Касым-Жомарт Токаев выразил заинтересованность в дальнейшем всестороннем расширении казахстанско-болгарских отношений.

По словам Президента, Болгария представляет интерес для Казахстана с точки зрения как торгово-экономического сотрудничества, так и взаимодействия с Европейским Союзом. Заметную роль в развитии контактов играет болгарская диаспора в Казахстане, являющаяся неотъемлемой частью нашего народа.


«На казахстанской земле проживает пятое поколение болгар. Мы с большим уважением относимся к болгарскому народу, ценим сотрудничество с вашим государством, считаем, что отношения между двумя странами развиваются успешно», - отметил Глава государства.

Казахстанский лидер подчеркнул, что в настоящее время сложились благоприятные условия для вывода взаимодействия с Болгарией на качественно новый уровень. В этом контексте Касым-Жомарт Токаев отметил важность активизации деятельности Межправительственной комиссии с прицелом на выработку перспективных направлений, реализация которых придаст весомый импульс двусторонним отношениям.


В свою очередь, вице-президент Болгарии подтвердила приверженность курсу на дальнейшее углубление сотрудничества между двумя государствами, в том числе по линии Европейского Союза.

По словам Илияны Йотовой, сегодня Казахстан демонстрирует впечатляющие успехи в осуществлении масштабных реформ, инициированных в Послании Президента Касым-Жомарта Токаева в сентябре 2019 года. На ее взгляд, выполнение данной программы будет всецело способствовать повышению благосостояния народа и продвижению диалога между Правительством и гражданским обществом. Болгарский политик с интересом восприняла идею Главы государства о создании Национального совета общественного доверия.


Наряду с этим Илияна Йотова высоко оценила казахстанскую модель межэтнического согласия и выразила уверенность, что болгарская диаспора будет и далее вносить реальный вклад в развитие казахстанского государства.

В завершение собеседница проинформировала о своих планах посетить Павлодарскую область, где состоится ее встреча с представителями местной болгарской общины.

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Акорда, Евросоюз,
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