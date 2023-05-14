Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+10+12℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Касым-Жомарт Токаев оценил выступление казахстанских боксеров на чемпионате мира

    14 Мая 2023, 20:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что казахстанские боксеры показали бокс высшего уровня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Twitter Главы государства.

    «С интересом посмотрел финальные поединки на чемпионате мира по боксу. От всей души поздравляю Санжара Ташкенбая, Махмуда Сабырхана, Асланбека Шымбергенова, Нурбека Оралбая, показавших бокс высшего уровня, проявивших волю к победе и подлинный патриотизм», - написал Президент РК.

    «Четверо чемпионов мира – казахи!», - подчеркнул Глава государства.


    Напомним, победителями чемпионата мира стали боксер Махмуд Сабырхан, Санжар Ташкенбай, капитан сборной Асланбек Шымбергенов и Нурбек Оралбай. Также Дулат Бекбауов взял «серебро».

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Спорт Бокс Токаев Касым-Жомарт
    Новости по теме
    Новости по теме
    Какое место занял Казахстан в медальном зачете на чемпионате мира по боксу
    Казахстанец Нурбек Оралбай стал чемпионом мира по боксу в Ташкенте
    Асланбек Шымбергенов принес Казахстану третье «золото» на ЧМ по боксу
    Махмуд Сабырхан стал чемпионом мира по боксу в весе до 54 кг
    Популярное
    1 Какое место занимает Казахстан после сенсационной победы на чемпионате мира по хоккею
    2 Замену мурала со снежным барсом на рекламу пояснили в акимате Алматы
    3 Сборная Казахстана по хоккею обыграла Норвегию на чемпионате мира-2023
    4 Яблони и смородину посадили в Акмолинской области
    5 День Победы, визит Президента в РФ, зрелищный казахский бокс и новый статус электросамокатов – обзор недели в Казахстане
    Новости партнеров