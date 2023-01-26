Касым-Жомарт Токаев: Обществу нужны политики, отвечающие за каждое свое слово и поступок

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что обществу нужны прежде всего политики, отвечающие за каждое свое слово и поступок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Приверженность принципу государственности должна быть выше любых политических интересов. Обществу нужны прежде всего политики, отвечающие за каждое свое слово и поступок. Только так мы сможем укрепить доверие граждан к политической системе. А доверие – это важнейшая ценность.

Наша страна крайне нуждается в верховенстве закона и гражданском порядке. Хотел бы напомнить слова Бауыржана Момышулы: «Тот, кто подчиняется дисциплине, не станет рабом». Страна, в которой почитают закон, никогда не проиграет», - сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что поддержание общественного согласия – это не только обязанность государственных органов, но и долг каждого гражданина нашей страны.

«Все мы в полной мере осознали, что согласие и стабильность – это самые высокие ценности. Мы убедились в том, что, потеряв стабильность, мы в считанные мгновенья можем лишиться всех наших достижений. Именно единство позволяет нам успешно преодолевать все трудности. Поэтому наш общий священный долг – ценить и отстаивать нашу сплоченность.

Нам нужны солидарность, забота друг о друге и доброта. Поддержание общественного согласия – это не только обязанность государственных органов, но и долг каждого гражданина нашей страны. В какой бы сфере мы ни работали, мы должны трудиться в интересах народа.

Наша общая задача – передать следующему поколению Казахстан как авторитетное государство с процветающей экономикой, сильным духом и нарушимым единством. Верю, мы с честью выполним этот исторический долг», - заключил он.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании Сената Парламента РК. Президент РК отметил, что страна вступила в новый этап развития. Глава государства вновь предложил Маулена Ашимбаева на должность председателя Сената.



