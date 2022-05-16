Касым-Жомарт Токаев обозначил укрепление потенциала миротворческих сил ОДКБ

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – В ближнесрочной перспективе безусловным приоритетом является развитие миротворческого потенциала ОДКБ, считает Глава государства. Об этом Касым-Жомарт Токаев заявил, выступая на юбилейной сессии Совета коллективной безопасности глав государств – участников Организации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Работа в этом направлении активно ведется. Созданы и ежегодно совершенствуются миротворческие силы ОДКБ, прорабатывается план их оснащения современным вооружением, техникой и специальными средствами», - отметил он.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что по инициативе Казахстана был учрежден институт спецпредставителя генерального секретаря по развитию миротворчества.

«Таким образом, все необходимые инструменты сформированы и, на наш взгляд, нужно ставить задачу подключения ОДКБ к миротворческой деятельности ООН, - сказал он. - Данный шаг укрепит правосубъектность ОДКБ, обеспечит практику участия Организации в международных операциях по поддержанию мира».

«У нас сегодня уникальный форум, посвященный двойному юбилею ОДКБ. С годами наша организация укрепилась в качестве эффективного механизма многостороннего сотрудничества с серьезным потенциалом для дальнейшего развития. С созданием ОДКБ на обширном пространстве Евразии была возведена прочная система коллективной безопасности. Ее главными задачами являются укрепление мира и стабильности, международной и региональной безопасности, защита территориальной целостности и суверенитета государств-членов», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что сейчас успешно функционируют постоянные рабочие органы ОДКБ, действуют различные форматы тесного сотрудничества и взаимодействия.